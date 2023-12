Mann verletzt Mutter und Tochter mit Messer

Büdingen (dpa/lhe) - Ein 32-Jähriger hat in Büdingen (Wetteraukreis) eine Nachbarin und ihre acht Jahre alte Tochter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die 33-Jährige und ihr Kind seien mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wohnen der 32-Jährige sowie Mutter und Tochter in unterschiedlichen Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Am Freitagabend habe der Mann seine beiden Opfer im Hausflur attackiert. Der 32-Jährige sei später festgenommen worden und habe im Gewahrsam auch Polizisten angegriffen. Er sei einem Haftrichter vorgeführt und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.