Mann verletzt zwei Menschen lebensgefährlich - Fahndung

Ummendorf (dpa/lsw) - Ein Mann soll in der Nacht zwei Menschen in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) lebensgefährlich verletzt haben und anschließend geflohen sein. Nach dem Tatverdächtigen werde gefahndet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach einem Notruf fand die Polizei in einem Zimmer in dem Hotel die 31-Jährige und den 25-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Mitteilung wiesen sie mutmaßliche Stichverletzungen auf. Zum Alter des Tatverdächtigen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Polizei sieht keine Gefahr für Bevölkerung

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Die Opfer und der Tatverdächtige sollen sich demnach gekannt haben. Verwandt seien sie aber nicht. Ein 30-Jähriger habe zudem versucht, den Mann von seiner Tat abzuhalten und sei dabei leicht verletzt worden. Unklar war zunächst, ob er die Opfer und den Tatverdächtigen ebenfalls kannte. Nach Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung durch den Flüchtigen.