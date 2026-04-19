Gewaltverbrechen

Mann verletzt zwei Menschen lebensgefährlich - Fahndung

In einem Hotel im Landkreis Biberach werden ein Mann und eine Frau mit schwersten Verletzungen gefunden. Sie kennen den mutmaßlichen Täter laut Polizei - doch von ihm fehlt jede Spur.

Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)

Ummendorf (dpa/lsw) - Ein Mann soll in der Nacht zwei Menschen in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) lebensgefährlich verletzt haben und anschließend geflohen sein. Nach dem Tatverdächtigen werde gefahndet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 

Nach einem Notruf fand die Polizei in einem Zimmer in dem Hotel die 31-Jährige und den 25-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Mitteilung wiesen sie mutmaßliche Stichverletzungen auf. Zum Alter des Tatverdächtigen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Polizei sieht keine Gefahr für Bevölkerung

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Die Opfer und der Tatverdächtige sollen sich demnach gekannt haben. Verwandt seien sie aber nicht. Ein 30-Jähriger habe zudem versucht, den Mann von seiner Tat abzuhalten und sei dabei leicht verletzt worden. Unklar war zunächst, ob er die Opfer und den Tatverdächtigen ebenfalls kannte. Nach Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung durch den Flüchtigen. 

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Die beiden lebensgefährlich Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Spezialisten sichern demnach am Tatort umfangreiche Spuren. Mehr Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus «ermittlungstaktischen Gründen» zunächst nicht. Damit sind die Hintergründe und das Motiv für die Tat noch unklar.

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