Gewaltverbrechen

Verdächtiger nach Bluttat in Hotel festgenommen

Ein Mann soll in Ummendorf zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter in Bayern geschnappt. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter in Bayern geschnappt. (Symbolbild)

Ummendorf (dpa) - Nach einem Angriff auf mehrere Menschen in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit. Der Mann soll in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben - eine 31 Jahre alte Frau und einen 25-jährigen Mann. Es handelte sich laut Polizei dabei wohl um eine Beziehungstat. Zudem soll der 35-Jährige einen weiteren Mann leicht verletzt haben. 

Der Tatverdächtige ist nach bisherigen Erkenntnissen der Ex-Freund der Frau. Er soll in der Nacht in das Apartment des Paars gekommen sein und die beiden angegriffen haben. Die beiden Geschädigten erlitten durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen.

Weiterer Bewohner leicht verletzt

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Ein 30-jähriger Bewohner eines anderen Apartments traf kurz darauf im Flur auf den flüchtenden Täter. Auch ihn soll der 35-Jährige mit dem Messer leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Gebäude.

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Nach einem Notruf fand die Polizei in einem Zimmer dann die 31-Jährige und ihren Freund mit Stichverletzungen. Rettungskräfte brachten die zwei in Kliniken. Sie seien inzwischen außer Lebensgefahr. 

Festnahme in Bayern

Die Polizei nahm den Verdächtigen schließlich im bayerischen Wolfratshausen fest und ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Griechen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen.

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