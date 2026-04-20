Gewaltverbrechen

Nach Bluttat in Hotel - Tatverdächtiger noch auf der Flucht

Ein Mann soll eine Frau und einen Mann in einem Hotel im Landkreis Biberach lebensgefährlich verletzt haben. Nach der Tat floh er. Die Ermittlungen laufen - zahlreiche Fragen sind offen.

Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)

Ummendorf (dpa) - Nachdem ein Mann in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) zwei Menschen lebensgefährlich verletzt haben soll, ist der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Die Fahndung und die Ermittlungen laufen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. 

Nach einem Notruf fand die Polizei in der Nacht auf Sonntag in einem Zimmer in dem Hotel die 31-Jährige und den 25-Jährigen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Demnach wiesen sie mutmaßliche Stichverletzungen auf. Zum Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Opfer und Tatverdächtiger kannten sich

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Die Opfer und der Tatverdächtige sollen sich demnach gekannt haben. Verwandt seien sie aber nicht. Ein 30-Jähriger habe zudem versucht, den Mann von seiner Tat abzuhalten und sei dabei leicht verletzt worden. Unklar war zunächst, ob er die Opfer und den Tatverdächtigen ebenfalls kannte. Nach Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung durch den Flüchtigen. 

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Die beiden lebensgefährlich Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Spezialisten sicherten demnach am Tatort umfangreiche Spuren. Mehr Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus «ermittlungstaktischen Gründen» zunächst nicht. Damit sind die Hintergründe und das Motiv für die Tat noch unklar.

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