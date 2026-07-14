Kurioser Einsatz in Schwaben

Mann verrät Ehefrau bei eigener Festnahme

Als Zivilfahnder einen Mann verhaften wollen, gibt dieser ihnen noch einen überraschenden Tipp – mit weitreichenden Folgen für seine Partnerin.

Ein 43-Jähriger lieferte den entscheidenden Hinweis zur Verhaftung seiner Partnerin gleich mit. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 43-Jähriger lieferte den entscheidenden Hinweis zur Verhaftung seiner Partnerin gleich mit. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Memmingen ist der Polizei ein unverhoffter Doppelschlag gelungen. Wie die lokale Polizeiinspektion in Schwaben mitteilte, verhafteten Zivilfahnder zunächst einen 43-Jährigen. Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet worden war, habe der Mann die Beamten völlig unerwartet darauf hingewiesen, dass gegen seine Ehefrau auch ein Haftbefehl vorliegen soll.

Eine Überprüfung der Personalien durch die Einsatzkräfte bestätigte diese Angabe. Der polizeiliche Einsatz habe somit «unerwartet mit einer zweiten Festnahme» geendet, hieß es im Bericht der Polizei.

Den gemeinsamen Haftantritt habe sich das Ehepaar offenbar anders vorgestellt: «Beide wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert, so dass die beiden ihre Haft nicht gemeinsam verbüßen können», teilte ein Polizeisprecher mit.

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Zu den genauen Hintergründen der Haftbefehle konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

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