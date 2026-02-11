Kriminalität

Mann nach tödlichen Schüssen auf Ehefrau in Haft

In Schrozberg stirbt eine Frau nach mehreren Schüssen. Ihr Mann kommt vor den Haftrichter. Doch vieles ist noch unklar.

In Schrozberg soll ein Mann seine Frau erschossen haben. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa
In Schrozberg soll ein Mann seine Frau erschossen haben.

Schrozberg (dpa/lsw) - Nach den tödlichen Schüssen auf seine Ehefrau in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Zu den Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Der 37 Jahre alte Beschuldigte soll am Dienstag in Schrozberg mehrfach auf seine Ehefrau geschossen und sie dadurch tödlich verletzt haben. Die 38-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige war wenig später im Nahbereich festgenommen worden. Zu den genauen Umständen der Festnahme hatte ein Sprecher zunächst keine Angaben gemacht.

