Schüsse in Schrozberg - Ehemann soll Frau erschossen haben

In Schrozberg stirbt eine Frau nach mehreren Schüssen. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Was den Ermittlern bisher bekannt ist.

In Schrozberg soll ein Mann seine Frau erschossen haben. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa
In Schrozberg soll ein Mann seine Frau erschossen haben.

Schrozberg (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mehrfach auf seine Ehefrau geschossen und sie dadurch tödlich verletzt haben. Die 38-Jährige sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige sei wenig später im Nahbereich festgenommen worden. Zu den genauen Umständen der Festnahme machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.

Mann schießt mehrmals

Der Mann soll am Vormittag mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf seine Frau abgegeben haben. Der Polizeieinsatz hatte sich auf der Rückseite eines Geschäfts- und Wohnhauses abgespielt. Eine Gefahr für die Bevölkerung hatte den Angaben nach nicht bestanden.

Zum genauen Hergang und den Hintergründen blieben zunächst viele Fragen offen. Ob es sich bei dem Gebäude um eine Wohnadresse von Verdächtigem und Opfer handelte, ob eine mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde und wer die Polizei informierte, teilte die Behörde zunächst nicht mit.

