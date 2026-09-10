Tragischer Unfall

Mann verwechselt Bremse und Gas – Ehefrau stirbt bei Unfall

Ein Moment der Unachtsamkeit – und eine Frau verliert ihr Leben. Was die Polizei zu dem Unfall berichtet.

Der 68 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für seine Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der 68 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für seine Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Sulzbach an der Murr (dpa/lsw) - Eine 68-Jährige ist bei einem Parkunfall in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der gleichaltrige Ehemann der Frau am Mittwochnachmittag mit seinem Auto in seine Garage einfahren. Dabei habe er wohl Bremse und Gas verwechselt und seine Frau, die ihn habe einweisen wollen, zwischen Auto und Wand eingeklemmt. Die Frau starb laut Polizei noch vor Ort. Der Ehemann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

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