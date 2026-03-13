Offenau

Mann von Radlader erfasst und gestorben

Ein 45-jähriger Mann ist auf einem Betriebsgelände von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.

Der Mann starb noch am Unfallort (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann starb noch am Unfallort (Symbolbild)

Offenau (dpa/lsw) - Ein 45-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Offenau (Kreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Am Morgen erfasste ihn ein Radlader, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb vorerst noch unklar. Ein Gutachter war untersuchte den Vorfall.

