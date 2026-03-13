Mann von Radlader erfasst und gestorben
Ein 45-jähriger Mann ist auf einem Betriebsgelände von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.
Offenau (dpa/lsw) - Ein 45-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Offenau (Kreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Am Morgen erfasste ihn ein Radlader, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb vorerst noch unklar. Ein Gutachter war untersuchte den Vorfall.