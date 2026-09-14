Mann will Anzeige erstatten - Polizei ermittelt gegen ihn

Bischofsheim (dpa/lhe) - Ein 33-jähriger Mann ist unter Drogeneinfluss zur Polizeistation in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) gefahren, um Anzeige zu erstatten - muss sich jetzt aber selbst mehreren Strafverfahren stellen. Wie die Polizei mitteilte, erkannten die Beamten bei seinen Ausführungen kein strafbares Verhalten. Stattdessen habe sich der 33-Jährige auffällig verhalten, weshalb die Polizei ihn einem Drogentest unterzogen habe. Mit dem Ergebnis, dass er unter dem Einfluss von drei Betäubungsmitteln stand.