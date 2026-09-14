Mann will Anzeige erstatten - Polizei ermittelt gegen ihn
Sein Anliegen führt bei der Polizei zu keiner Anzeige. Dafür fällt den Beamten auf, dass mit dem 33-Jährigen etwas nicht stimmt.
Bischofsheim (dpa/lhe) - Ein 33-jähriger Mann ist unter Drogeneinfluss zur Polizeistation in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) gefahren, um Anzeige zu erstatten - muss sich jetzt aber selbst mehreren Strafverfahren stellen. Wie die Polizei mitteilte, erkannten die Beamten bei seinen Ausführungen kein strafbares Verhalten. Stattdessen habe sich der 33-Jährige auffällig verhalten, weshalb die Polizei ihn einem Drogentest unterzogen habe. Mit dem Ergebnis, dass er unter dem Einfluss von drei Betäubungsmitteln stand.
Außerdem sei das Auto des Mannes nicht versichert gewesen. Die Polizei stellte Autoschlüssel und Kennzeichen sicher. Der 33-Jährige muss sich nun in mehreren Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.