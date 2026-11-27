Mann will mit zwei Beilen auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt
«Die Zugangskontrolle hat super funktioniert»: Der Mann wurde noch beim Eingang zu dem beliebten Markt in der Innenstadt festgenommen. Was noch bekannt ist.
Stuttgart (dpa) - Ein Mann hat versucht, mit zwei Beilen auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu gelangen. Der 27 Jahre alte Mann wurde laut Polizeiangaben am Mittag beim Eingang festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.
Er sei «vermutlich geistig verwirrt», sagte ein Polizeisprecher und betonte: «Es gibt überhaupt keine Hinweise auf eine Anschlagsgefahr». Auch Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte «Bild» berichtet.
Ein Beil ist ein Werkzeug mit kurzem Stiel und einer scharfen Klinge, das etwa zum Schlagen von Holz verwendet wird - etwas kleiner als eine Axt.
Sicherheitspersonal sei der Mann mit den zwei Beilen in der Dorotheenstraße aufgefallen. Es habe Polizisten in der Nähe, die auf dem Weihnachtsmarkt waren, informiert, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart weiter mit. «Die Zugangskontrolle hat super funktioniert», so der Sprecher.