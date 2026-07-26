Tor war geschlossen

Mann will über Zaun klettern und spießt sich auf

Ein Mann hängt auf einem Zaun fest und schreit um Hilfe. Er ist schwer verletzt. Wie kam er in diese Lage?

Durch die Metallzacken wird der junge Mann schwer verletzt und muss in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Durch die Metallzacken wird der junge Mann schwer verletzt und muss in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Nördlingen (dpa) - Auf den Metallzacken eines Zaunes hat sich ein junger Mann beim Versuch darüber zu klettern in Schwaben aufgespießt. Eine der acht Zentimeter langen Metallzacken steckte in der Hand des Mannes, zwei weitere in der Wade, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Der Mann war am Samstagabend noch im Hof der Nördlinger Stadtbibliothek, obwohl das Tor bereits geschlossen war. Er habe deshalb über den zwei Meter hohen Zaun klettern wollen und sei dabei abgerutscht. 

So hing der 26-Jährige auf dem Zaun fest und rief um Hilfe. Rettungskräfte stützten zunächst den Mann, bis ihn die Feuerwehr befreite. Ein Notarzt versorgte den 26-Jährigen und brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

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