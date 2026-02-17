Mann wird am Bahnhof von Zug erfasst und stirbt

Denzlingen (dpa/lsw) - Ein 51 Jahre alter Mann ist in Denzlingen (Landkreis Emmendingen) von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am Samstag im Bereich des Bahnhofgebäudes die Schienen betreten haben, um die Gleise zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Schnellzug. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, trotzdem erfasste der Zug den 51-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit.