Mann wird am Bahnhof von Zug erfasst und stirbt
Ein Mann betritt das Gleisbett, wenig später fährt ein Zug heran. Nach dem tödlichen Unfall in Denzlingen sucht die Kriminalpolizei nach Antworten.
Denzlingen (dpa/lsw) - Ein 51 Jahre alter Mann ist in Denzlingen (Landkreis Emmendingen) von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am Samstag im Bereich des Bahnhofgebäudes die Schienen betreten haben, um die Gleise zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Schnellzug. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, trotzdem erfasste der Zug den 51-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit.
Die Bahnstrecke blieb während der Unfallaufnahme drei Stunden lang gesperrt, wodurch es zu Verzögerungen im Zugverkehr kam. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.