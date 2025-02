Mann wird bei Unfall in Darmstadt schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt ist ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagabend mit seinem E-Bike. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Mann nicht ansprechbar gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.