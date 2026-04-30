Mann wird bei Waldarbeiten von Ästen erschlagen

Ulm (dpa) - Bei Sägearbeiten in einem Waldgebiet im Landkreis Göppingen ist ein 78 Jahre alter Mann von herabfallenden Ästen erschlagen worden. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer damit beschäftigt, Totholz von Bäumen zu entfernen. Dabei lösten sich Äste und fielen auf die Männer. Der 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle.