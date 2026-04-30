Arbeitsunfall

Mann wird bei Waldarbeiten von Ästen erschlagen

Sägearbeiten im Wald enden dramatisch: Ein Mann stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Was genau ist passiert?

Herabfallende Äste erschlagen 78 Jahre alten Mann. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Herabfallende Äste erschlagen 78 Jahre alten Mann. (Archivbild)

Ulm (dpa) - Bei Sägearbeiten in einem Waldgebiet im Landkreis Göppingen ist ein 78 Jahre alter Mann von herabfallenden Ästen erschlagen worden. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer damit beschäftigt, Totholz von Bäumen zu entfernen. Dabei lösten sich Äste und fielen auf die Männer. Der 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

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