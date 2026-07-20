Bei Kontrolle an der Grenze

Mann zwei Jahre nach tödlichem Autounfall festgenommen

Anfang 2024 verursachte ein Autofahrer einen tödlichen Verkehrsunfall. Jahre später wird er nun an der bayerisch-tschechischen Grenze gefasst.

Als die Bundespolizei Waidhaus in Bayern den Mann kontrollierte, schlug ihr Fahndungssystem Alarm. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Als die Bundespolizei Waidhaus in Bayern den Mann kontrollierte, schlug ihr Fahndungssystem Alarm. (Symbolbild)

Stuttgart/Waidhaus (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall in Stuttgart ist ein 27-Jähriger an der bayerisch-tschechischen Grenze festgenommen worden. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann am Wochenende auf der Autobahn 6 bei Waidhaus und stellte fest, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der Mann sei wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung gesucht worden, hieß es von der Bundespolizei. Nach seiner Festnahme übergab die Bundespolizei den 27-Jährigen an die zuständigen Behörden in Stuttgart.

Der Mann soll im Januar 2024 trotz glatten Straßen und abgefahrenen Reifen stark beschleunigt haben. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, hieß es von der Bundespolizei. Eine 63 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Wagen starb damals noch am Unfallort. 

Insgesamt wurden damals laut der Polizei bei dem Unfall vier Menschen verletzt. Nach dem Frontalcrash war noch ein Kleintransporter auf das Auto aufgefahren, mit dem der 27-Jährige zuvor zusammengeprallt war.

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