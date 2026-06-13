Mann zwischen Bahn und Gleisen eingeklemmt - Lebensgefahr

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der 52-Jährige in der Nacht versucht, die Bahn an der Haltestelle Augartenstraße noch zu erreichen. Kurz darauf steckte er fest. Die Feuerwehr hob die Bahn an und befreite den Mann. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.