Unfall

Mann zwischen Bahn und Gleisen eingeklemmt - Lebensgefahr

Ein Mann wollte in Karlsruhe in der Nacht noch seine Bahn erreichen – kurz darauf wird er zwischen Straßenbahn und Gleisbett eingeklemmt. Die Verletzungen sind lebensgefährlich.

Die Feuerwehr befreit einen lebensgefährlich verletzten Mann aus dem Gleisbett. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr befreit einen lebensgefährlich verletzten Mann aus dem Gleisbett. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der 52-Jährige in der Nacht versucht, die Bahn an der Haltestelle Augartenstraße noch zu erreichen. Kurz darauf steckte er fest. Die Feuerwehr hob die Bahn an und befreite den Mann. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

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