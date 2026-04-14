Notfälle

Person zwischen Straßenbahn und Haltestelle eingeklemmt

In Heidelberg ist es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Die Feuerwehr muss einen Menschen befreien.

Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lbw) - Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in Heidelberg ist am späten Abend ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die Person wurde laut Polizei zwischen der Bahnsteigkante und einer Straßenbahn eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrgäste hätten von dem Unfall nach ersten Informationen wenig mitbekommen, sagte ein Sprecher. Den genauen Ablauf des Unfalls und die Ursachen ermittele die Polizei noch.

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