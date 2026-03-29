Mannheim und Köln vor Einzug ins DEL-Halbfinale

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim und die Kölner Haie stehen in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga vor dem Halbfinal-Einzug. Hauptrunden-Sieger Köln bezwang die Schwenninger Wild Wings mit 4:2 und führt wie auch Mannheim nach dem überzeugenden 5:1 gegen Bremerhaven in der Serie mit 3:0. Für die nächste Runde werden vier Erfolge benötigt. Meister Eisbären Berlin liegt nach dem 4:2 bei den Straubing Tigers mit 2:1 vorn.

Die Adler Mannheim unterstrichen beim 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ihre Meister-Ambitionen. Bereits nach zehn Minuten war die Partie durch vier Treffer der furios aufspielenden Mannheimer entschieden. Am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) haben die Adler die erste Chance, die Best-of-Seven-Serie zu beenden.

Foto: Silas Stein/dpa Janne Juvonen und seine Kölner Haie gewinnen auch Spiel drei in Schwenningen. (Archivbild)

Die Kölner Haie hatten wie auch bei den vorherigen beiden Spielen bei den Schwenninger Wild Wings trotz des 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)-Erfolgs einige Probleme. Schwenningen drückte im Schlussdrittel mehrmals auf den 3:3-Ausgleich, ehe Maximilian Kammerer die Rheinländer wenige Sekunden vor dem Ende mit seinem Tor zum 4:2 erlöste. Am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) können die Haie den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

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Berlin dreht die Serie