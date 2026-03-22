Eishockey-Playoffs

3:2 in Wolfsburg: Schwenningen erreicht DEL-Viertelfinale

Schwenningen führt 2:0, Wolfsburg kämpft sich zurück – doch in der Overtime jubeln die Wild Wings. Jetzt geht es in den Eishockey-Playoffs gegen die Kölner Haie weiter.

Die Schwenninger Wild Wings dürfen nach dem Viertelfinal-Einzug jubeln. Foto: Silas Stein/dpa
Die Schwenninger Wild Wings dürfen nach dem Viertelfinal-Einzug jubeln.

Wolfsburg (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben nach einem Krimi bei den Grizzlys Wolfsburg das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht und treffen dort auf den Hauptrunden-Gewinner Kölner Haie. Im entscheidenden dritten Spiel der Serie gewannen die Wild Wings nach Verlängerung mit 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) bei den Niedersachsen.

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In der regulären Spielzeit brachten Benjamin Marshall (25. Minute) und Alexander Karachun in Überzahl (27.) die Gäste mit 2:0 in Führung. Den Grizzlys gelang im dritten Durchgang durch zwei Tore von Matthew White (44./57.) der Ausgleich. Erneut Karachun sorgte in der fünften Minute der Verlängerung für die viel umjubelte Entscheidung. 

Im Viertelfinale warten die Haie

Ab Mittwoch geht es für die Wild Wings im Modus Best-of-Seven in Köln weiter. Für die Schwenninger ist es die dritte Viertelfinal-Teilnahme der Vereinsgeschichte nach 1995 und 2024.

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