Eishockey

Schwenningen erzwingt Entscheidungsspiel in Wolfsburg

Nach dem klaren Heimsieg steht Schwenningen vor einem Showdown am Sonntag in Wolfsburg. Im Viertelfinale wartet bereits der Hauptrundensieger.

Die Schwenninger Wild Wings jubeln über den Sieg im zweiten Match der Pre-Playoffs. Foto: Silas Stein/dpa
Die Schwenninger Wild Wings jubeln über den Sieg im zweiten Match der Pre-Playoffs.

Schwenningen (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben gegen die Grizzlys Wolfsburg ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Steve Walker bezwang die Niedersachsen deutlich mit 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) und kämpft am Sonntag in Wolfsburg um das letzte Viertelfinal-Ticket. In der Runde der besten Acht wartet auf den Sieger der Hauptrundengewinner Kölner Haie.

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Alexander Karachun (2. Minute), Kyle Platzer (4.), Tyson Spink (31.), Eric Martinsson (32.) und Philip Feist (40.) sorgten für den klaren Heimerfolg der Wild Wings. Für Wolfsburg konnte Gemel Smith (33.) nur zum zwischenzeitlichen 1:4 verkürzen.

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