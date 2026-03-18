Eishockey

Wolfsburg legt in DEL-Playoffs gegen Schwenningen vor

Den Grizzlys Wolfsburg fehlt zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale noch ein Erfolg. Am Freitag kann bereits eine Entscheidung fallen.

Grizzlys Wolfsburg geht in der Playoff-Serie gegen Schwenningen in Führung. Foto: Andreas Gora/dpa
Grizzlys Wolfsburg geht in der Playoff-Serie gegen Schwenningen in Führung.

Wolfsburg (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg haben im Kampf um das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen das erste von drei möglichen Partien in der ersten Play-Off-Runde gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mit einem Erfolg am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) in Schwenningen steht Wolfsburg im Viertelfinale. Siegen die Wild Wings, kommt es Sonntag zum Entscheidungsspiel in Wolfsburg.

Nationalspieler Luis Schinko (5. Minute/55.) mit einem Doppelpack und Matt White (36.) waren für das Team von Neu-Trainer Tyler Haskins erfolgreich. Für die Gäste traf Alex Trivellato (17.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Starke Gegner im Viertelfinale

Mögliche Gegner im Viertelfinale ab dem 25. März sind Vorrundensieger Kölner Haie oder Mitfavorit Adler Mannheim. Dann wird im Modus Best-of-Seven gespielt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ingolstadt wartet: Nürnberg komplettiert DEL-Viertelfinale
Eishockey

Ingolstadt wartet: Nürnberg komplettiert DEL-Viertelfinale

Im entscheidenden dritten Spiel zwischen Nürnberg und Schwenningen wird es im Schlussdrittel spektakulär. Am Sonntag geht es für die Ice Tigers zum Hauptrundensieger.

13.03.2025

Bremerhaven und München sind bereits im Playoff-Halbfinale
Deutsche Eishockey Liga

Bremerhaven und München sind bereits im Playoff-Halbfinale

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und der EHC Red Bull München entscheiden ihre Viertelfinal-Serien frühzeitig. Den Eisbären Berlin fehlt gegen Mannheim noch ein Sieg.

24.03.2024

DEL-Playoffs: München und Bremerhaven vor Halbfinal-Einzug
Eishockey

DEL-Playoffs: München und Bremerhaven vor Halbfinal-Einzug

Eishockey-Meister EHC Red Bull München bleibt nach einer schwierigen Hauptrunde im Playoff-Viertelfinale bislang souverän. Auch Bremerhaven steht kurz vor einem Meilenstein. Mannheim hat Probleme.

22.03.2024

Titelverteidiger München in DEL-Playoffs auf Kurs
Eishockey

Titelverteidiger München in DEL-Playoffs auf Kurs

Der EHC Red Bull München gewinnt auch das zweite Playoff-Viertelfinale gegen München deutlich. In der Partie Schwenningen gegen Straubing gibt es das übliche Ergebnis: Einen Heimsieg.

19.03.2024

Eishockey

DEL: München und Mannheim starten mit Siegen ins Halbfinale

Favorit München und Mannheim gewinnen ihre Spiele zum Auftakt der Playoff-Halbfinals in der DEL. Während München klar überlegen ist, profitiert Mannheim von einem Missgeschick des Gegners.

31.03.2023