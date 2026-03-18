Wolfsburg legt in DEL-Playoffs gegen Schwenningen vor

Wolfsburg (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg haben im Kampf um das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen das erste von drei möglichen Partien in der ersten Play-Off-Runde gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

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Mit einem Erfolg am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) in Schwenningen steht Wolfsburg im Viertelfinale. Siegen die Wild Wings, kommt es Sonntag zum Entscheidungsspiel in Wolfsburg.

Nationalspieler Luis Schinko (5. Minute/55.) mit einem Doppelpack und Matt White (36.) waren für das Team von Neu-Trainer Tyler Haskins erfolgreich. Für die Gäste traf Alex Trivellato (17.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Starke Gegner im Viertelfinale