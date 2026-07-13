Fußball-Bundesliga

Manzambis SC-Abschied rückt näher - Nachfolger im Visier

Manzambi vor England-Abschied: Freiburg sucht Ersatz und hat mit Engelhardt einen alten Bekannten im Visier. Wie SC-Sportvorstand Saier die Situation einschätzt.

Empfiehlt sich bei der WM für größere Clubs: Johan Manzambi. (Archivbild) Foto: Abbie Parr/AP/dpa
Empfiehlt sich bei der WM für größere Clubs: Johan Manzambi. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg bereitet sich auf den bevorstehenden Abgang von Johan Manzambi vor. Der bei der Weltmeisterschaft für Furore sorgende Fußball-Nationalspieler der Schweiz steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel nach England. 

Neben Newcastle United, die offenbar 60 Millionen Euro geboten haben, mischt nun auch Aston Villa mit. Der Europa-League-Sieger, der sich im Finale gegen die Breisgauer durchgesetzt hatte (3:0), soll nach Informationen des «Kicker» und Sky bereit sein, ein Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni im Umfang von knapp 70 Millionen Euro für Manzambi zu zahlen. SC-Sportvorstand Jochen Saier erwartet in den kommenden Tagen Klarheit. 

Als Ersatz für Manzambi haben die Freiburger Yannik Engelhardt ins Visier genommen, der zwischen 2021 und 2023 für die zweite Mannschaft auflief. «Er ist ein Thema, das kann ich schon sagen», bestätigte Saier. «Wir sind in Gesprächen und schauen mal, was sich da die nächsten Tage und Wochen entwickelt.» Engelhardt steht derzeit noch bei Como 1907 in Italien unter Vertrag.

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