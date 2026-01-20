Bild
Auszeichnungen

Marburger Kamerapreis für Florian Hoffmeister

Florian Hoffmeister wird für seine vielseitige Bildgestaltung mit dem Marburger Kamerapreis 2026 geehrt. Was die Jury an seinem Stil besonders schätzt.

Der Kameramann Florian Hoffmeister erhält den Marburger Kamerapreis 2026. (Archivfoto) Foto: Barbara Munker/dpa
Der Kameramann Florian Hoffmeister erhält den Marburger Kamerapreis 2026. (Archivfoto)

Marburg (dpa/lhe) - Der Kameramann und Regisseur Florian Hoffmeister erhält den Marburger Kamerapreis 2026. Ob Kostümfilm oder Serie, Komödie oder Thriller - Hoffmeister sei in seiner Arbeit so vielfältig wie das Kino selbst, erklärte Marburgs Oberbürgermeister und Kulturdezernent Thomas Spies (SPD). Bewegung spiele darin eine wichtige Rolle, ergänzte Malte Hagener vom Institut für Medienwissenschaften der Marburger Philipps-Universität und Leiter des Marburger Kamerapreises. «Bewusst entscheidet er, wann die Kamera sich mit einem Charakter bewegt oder stehen bleibt.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Preis honoriere die klare und unaufgeregte Kameraführung von Hoffmeister ebenso wie seine ausdrucksstarke Bildgestaltung und das nuancierte Zusammenspiel von Licht, Farbe und Dunkelheit, begründete der Beirat die Auszeichnung für Hoffmeister.

Große Bandbreite des Schaffens 

Der 1970 in Braunschweig geborene Hoffmeister hatte zunächst unter anderem durch Praktika als Beleuchter und im Kameraverleih Erfahrungen im Filmbereich gesammelt. Nach einem Regie- und Kamerastudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (DFFB) in Berlin hatte er sein Debüt mit dem Kurzfilm «Stimmen der Welt» (1997), der für den Bundeskurzfilmpreis nominiert wurde.

Mit «Paul is dead» von Hendrik Handloegten (2000) war er erstmals hauptverantwortlicher Kameramann eines Langfilms. Es folgte unter anderem die Bildgestaltung für «Berlin is in Germany» (2001) und «Liegen lernen» (2003). Außerdem wirkte Hoffmeister unter anderem an «Tatort»- und «Polizeiruf 110»-Produktionen mit. 

Für Oscar nominiert 

Nach seinem Wechsel nach Großbritannien machte der Kameramann als Bildgestalter für Filme wie «The Deep Blue Sea» (2011) und «A Quiet Passion - Das Leben der Emily Dickinson» (2016) auch international auf sich aufmerksam. Für den Spielfilm «Tár» unter der Regie von Todd Field und mit Cate Blanchett in der Hauptrolle (2022) wurde Hoffmeister erstmals für einen Oscar nominiert.

Zuletzt wirkte er an der Komödie «Die Rosenschlacht» (2025) mit, bei der Jay Roach Regie führte. Florian Hoffmeister nimmt den mit 5.000 Euro dotierten Marburger Kamerapreis am 15. Mai im Cineplex Marburg entgegen. Die Philipps-Universität und die Stadt Marburg vergeben die Auszeichnung in diesem Jahr zum 25. Mal.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Marburger Kamerapreis geht an Caroline Champetier
Film

Marburger Kamerapreis geht an Caroline Champetier

Sie war an der Bildgestaltung von über 140 Filmen und Serien beteiligt und ist auch bei der Berlinale für ihr Schaffen geehrt worden: Caroline Champetier erhält den diesjährigen Marburger Kamerapreis.

21.01.2025

Marburger Kamerapreis an Sturla Brandth Grøvlen verliehen
Auszeichnungen

Marburger Kamerapreis an Sturla Brandth Grøvlen verliehen

Ein über zweistündiger Film entsteht in Berlin ohne einen einzigen Schnitt - damit hat Kameramann Grøvlen für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat er den Marburger Kamerapreis erhalten - mit Hollywood-Flair.

04.05.2024

Polizeieinsatz an Marburger Kino
Aprilscherz

Polizeieinsatz an Marburger Kino

Die Androhung einer Straftat in Marburg war laut Polizei ein schlechter Aprilscherz. Für den vermeintlichen Witzbold wird das teuer.

01.04.2024

Forschung

Bau von Hochsicherheitslabor an Marburger Uni genehmigt

04.03.2024

Kameramann Martin Gschlacht gewinnt Silbernen Bären
Berlinale

Kameramann Martin Gschlacht gewinnt Silbernen Bären

Den österreichische Kameramann Martin Gschlacht erhält den Silbernen Bären für seine Arbeit im Film «Des Teufels Bad».

24.02.2024