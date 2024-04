Polizeieinsatz an Marburger Kino

Marburg (dpa/lhe) - Ein größerer Polizeieinsatz hat am Ostermontag in einem Kinokomplex in Marburg für Aufsehen in der mittelhessischen Universitätsstadt gesorgt. Nach der Ankündigung einer Straftat seien zahlreiche Streifenwagen zu dem Mulitplex-Kino gefahren, berichtete ein Polizeisprecher. Schon nach kurzer Zeit sei jedoch klar geworden, dass es sich um einen schlechten Aprilscherz gehandelt habe. Einzelheiten wollte die Polizei nicht sagen. Sie sucht nun nach dem Auslöser des Einsatzes, weil dieser die Kosten übernehmen müsse.