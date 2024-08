Skorpion in Marburger Wohnung gefunden

Marburg (dpa/lhe) - In einer Wohnung in Marburg ist ein Skorpion entdeckt worden. «Ich habe mich echt voll erschrocken, als ich das Kerlchen dort an der Wand sah», erzählte der Familienvater dem Radiosender Hit Radio FFH über den Fund vom Mittwochabend. Er habe das Tier eingefangen und dann die Polizei alarmiert. Am nächsten Morgen seien drei Polizisten gekommen und hätten den Skorpion in ein Tierheim gebracht.