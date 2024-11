Frau findet Skorpion in Paket - Tier sticht zu

Marburg (dpa) - In einem Paket hat eine Frau aus Mittelhessen einen Skorpion gefunden, der die Frau nach Polizeiangaben gestochen hat. Ein Nachbar der Frau habe die Beamten alarmiert. Als diese am Ort des Geschehens eintrafen, sei die 25-Jährige bereits im Krankenhaus gewesen. Die Polizisten fanden auch den bereits erschlagenen Skorpion vor. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet. Er habe sich bereits am 30. Oktober ereignet, sagte ein Polizeisprecher.