Tierheim Weinheim: Diese Fellnasen suchen dringend ein Zuhause

Das Weinheimer Tierheim platzt aus allen Nähten - und das ist noch nicht alles. "Wir kämpfen mit einer Abgabewelle", sagt Katharina Elfner. Täglich rufen Besitzer an, die ihre Tiere abgeben wollen. Es ist keine Seltenheit, dass das Tierheim Weinheim auch Anrufe aus dem Norden von Deutschland empfängt, mit der Bitte, ein Tier aufzunehmen. Die Begründungen gehen in verschiedene Richtungen. Manche Menschen können sich die Tierarztkosten vor allem für ältere Vierbeiner nicht mehr leisten, andere merken schon nach wenigen Tagen, dass sie mit einem Tier überfordert sind. So unterschiedlich die Gründe für die Abgaben sind, ein Aspekt ist in allen Fällen gleich: Die Tiere tragen nicht die Schuld für ihre Situation.