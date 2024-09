Große Trauer im Tierheim Weinheim: Hündin Dina ist tot

"Deine drei Pfoten haben große Spuren in unseren Herzen hinterlassen" - mit diesen Worten beginnt ein bewegender Instagram-Post des Tierheims Weinheim. Es ist ein Nachruf auf eine ganz besondere Bewohnerin der Einrichtung an der Tullastraße: Dina, die dreibeinige Mischlingshündin. Wie das Tierheim schreibt, ist Dina am Montagmorgen an den Folgen einer Magendrehung gestorben. Selbst eine Not-Operation konnte die Hündin nicht retten.