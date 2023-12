Junge Mischlingshündin sucht ein Zuhause

Kiki, die Anfang März geborene, braun-gestromte Mischlingshündin, wartet auf ihre Reise ins Glück. Sie stammt aus Kreta und befindet sich inzwischen auf einer Pflegestelle in Deutschland. „Kiki ist ein sehr liebes und anhängliches Hunde-Mädchen“, berichtet die Tierschutzinitiative ohne Grenzen (ToG). Sie ist eine sehr freundliche, offene Hündin, die jede Aufmerksamkeit genießt und auch fremde Personen zu Freunden erklärt. „Jede noch so kleine Zuneigung saugt sie in sich auf und möchte schmusen und kuscheln“, heißt es weiter.