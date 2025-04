Hündin Mila ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Odenwald. Mila würde lieber gestern als heute umziehen und ist bereit, ihre Menschen kennenzulernen. Die hübsche Mischlingshündin mit schwarzem Fell und wunderschöner weißer Fellzeichnung hatte keinen leichten Start ins Leben. Sie wurde in Mixorouma auf Kreta angebunden an einem Baum gefunden und kam zum Partnerverein der hiesigen Tierschützer, APAL. Sie sucht inzwischen von ihrer Pflegestelle in Deutschland aus ihren Platz fürs Leben. „Mila ist eine aktive und verspielte Hündin, die es liebt, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen“, berichtet die Tierschutzinitiative ohne Grenzen (ToG). Sie genießt jede Zuwendung, ist anhänglich und verschmust. Ihrem Alter entsprechend ist sie sehr lauffreudig und voller Tatendrang. Daher sucht die ToG für sie „liebe und unternehmungslustige“ Menschen, die Freude daran haben, mit ihr die Welt zu entdecken, sie geistig zu fordern und ihr konsequente Führung zu bieten. Mila ist sehr lernfreudig und würde sicher mit Begeisterung eine Hundeschule besuchen. „Ein umzäunter Garten wäre auch toll für sie“, sind sich die Tierschützer sicher.