Zukunft für einen kleinen Hund

Benni ist ausgesprochen schüchtern. Mit großen, bernsteinfarbenen Augen schaut er die Besucher an, will die Arme von Sabrina Pagalies lieber noch nicht verlassen. „Er zahnt gerade“, sagt diese und zeigt einen winzigen Backenzahn, der dem kleinen Rüden ausgefallen ist. Seit gut drei Wochen ist der Welpe nun in Rimbach und hat die Scheu bei Sabrina und Jan Pagalies schon längst verloren. Dabei hat er allen Grund, misstrauisch gegenüber Zweibeinern zu sein. Denn er und seine drei Geschwister wurden auf Kreta von Tierschützern gefunden: Die vier Kleinen waren neben einer Mülltonne ausgesetzt und sich selbst überlassen worden.