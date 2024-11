Marcel Reif erhält Sportmedienpreis 2024

Frankfurt/Main (dpa) - Sportjournalist Marcel Reif ist beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main mit dem Preis «Sportmedien» gewürdigt worden. Reif war in seiner Laufbahn unter anderem als Fußball-Kommentator für RTL und Premiere sowie den Nachfolgesender Sky tätig. Seine Laufbahn begann er beim ZDF.