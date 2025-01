Sportreporter-Legende Marcel Reif erhält Courage-Orden des HCV Bürstadt 

Kreis Bergstaße. „Sei ein Mensch.“ Mit diesem Satz hat Marcel Reif am 31. Januar vor ziemlich genau einem Jahr die Öffentlichkeit berührt. Die Worte seines Vaters Leon waren Leitmotiv einer Rede vor dem Bundestag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Unter dem Eindruck des Massakers in Israel vom 7. Oktober 2023 warnte die Sportreporter-Legende vor dem Wiedererstarken des Antisemitismus. Für sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement erhielt Marcel Reif nun den Courage-Orden vom Heimat- und Carneval-Verein im Bürstädter Bürgerhaus.