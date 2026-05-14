Tiere

Marder aus unterirdischem Wasserrohr befreit

Im Kreis Konstanz sitzt ein Marder in einem Rohr für ablaufendes Regenwasser fest. Bei der Rettung werden auch besondere Hilfsmittel eingesetzt.

Um den Marder zu befreien, wurde das Rohr demontiert. (Archivbild) Foto: Philipp Schulze/dpa/dpa-tmn
Um den Marder zu befreien, wurde das Rohr demontiert. (Archivbild)

Allensbach (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat einen Marder aus einem unterirdischen Rohr in Allensbach (Kreis Konstanz) befreit. Den Angaben nach war zunächst unklar, wie tief das Tier in dem Rohr für ablaufendes Regenwasser saß. Daraufhin sei die Tierrettung gerufen worden. Mit Hilfe einer Kamera sei festgestellt worden, dass der Marder rund 60 Zentimeter tief im Rohr war. 

Bild

Die Einsatzkräfte legten daraufhin das Rohr frei und demontierten es, um den Marder zu befreien. Dabei sei auch ein Staubsaugerrohr eingesetzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach rund zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Die Tierrettung kümmerte sich um die weitere Versorgung des Marders, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Marder verursacht Stromausfall
Infrastruktur

Marder verursacht Stromausfall

Mitten in der Nacht ist im Kreis Esslingen der Strom weg. Schuld daran ist ein Streuner mit Fell.

18.11.2025

Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben
Stromausfall

Marder soll Stromausfall in Eltville verursacht haben

Am Sonntagabend gab es in Teilen der Stadt Eltville und in zwei Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis für kurze Zeit keinen Strom. Der örtliche Energieversorger hat einen tierischen Verdacht.

22.09.2025

Frau greift Supermarkt-Angestellte mit Staubsaugerrohr an
Kreis Tübingen

Frau greift Supermarkt-Angestellte mit Staubsaugerrohr an

Eine Frau gerät in einem Supermarkt in Rage und geht auf zwei Angestellte los. Das hat Folgen.

30.06.2025

Nach Wasserrohrbruch: Defektes Rohr ersetzt
Wiesbaden

Nach Wasserrohrbruch: Defektes Rohr ersetzt

Die Sanierungsarbeiten an der Straße werden nach den bisherigen Erkenntnissen noch mindestens zwei Wochen dauern.

27.06.2024

Glücksspiele

Lottospieler im Kreis Konstanz gewinnt Millionenbetrag

06.05.2023