Nach Wasserrohrbruch: Defektes Rohr ersetzt

Der Verkehr wird umgeleitet, er lief am Donnerstag laut Angaben eines Polizeisprechers «zähfließend». Am Mittwoch hatte der Wasserrohrbruch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Der Gustav-Stresemann-Ring, eine vielbefahrene Straße in der Wiesbadener Innenstadt, wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Wasserversorgung war laut Angaben des regionalen Wasserversorgers Hessenwasser nicht gefährdet gewesen.