Straßensperrung wegen Wasserrohrbruch beim Hauptbahnhof

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Wasserrohrbruch beim Wiesbadener Hauptbahnhof hat am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen geführt. Der Gustav-Stresemann-Ring, eine stark befahrene Straße in der Wiesbadener Innenstadt, wurde in beide Richtungen gesperrt, wie die ESWE Versorgungs AG am Mittwoch mitteilte. Da die Straße stark unterspült wurde, geht das Energieunternehmen von einer mindestens zweiwöchigen Sanierung aus. Die Wasserversorgung in der Umgebung sei nicht beeinträchtigt. Ein Verkehrsbüro arbeite an einer Umleitung, hieß es.