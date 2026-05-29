Neue Sat.1-Serie ab 1. Juni

Maren Gilzer animiert zu Ehrenamt und Freiwilliger Feuerwehr

Zum Start der Feuerwehr-Serie «Frieda - Mit Feuer und Flamme» sprechen die Schauspielerinnen Maren Gilzer und Laura Lippmann über soziales Engagement und Ehrenamt.

Spielte schon in vielen Serien mit, gewann das Dschungelcamp und wurde als sogenannte «Glücksrad»-Buchstabenfee bekannt: Maren Gilzer. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Spielte schon in vielen Serien mit, gewann das Dschungelcamp und wurde als sogenannte «Glücksrad»-Buchstabenfee bekannt: Maren Gilzer. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Maren Gilzer, Schauspielerin und Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, hofft, dass ihre neue Serie junge Menschen motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren. «Serien erreichen Menschen oft emotionaler als reine Informationen oder Schlagzeilen», sagte die 66-Jährige. «Solche Geschichten könnten junge Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden.» 

Gilzer spielt in der in Sachsen angesiedelten Sat.1-Vorabendserie «Frieda - Mit Feuer und Flamme» (ab 1. Juni im TV) die langjährige Gemeindeschwester Erna Bäuerle. Es geht in der Fernsehserie auch um die Feuerwehr auf dem Land.

Privat lebt die Schauspielerin Gilzer im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Sie ist dort bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das gehe ja «auch ohne aktiv Einsätze zu fahren». «Unterstützung durch monatliche Beiträge oder bei der Organisation von Veranstaltungen ist in jedem Alter willkommen.»

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Serie dreht sich um Krankenschwester und Feuerwehr auf dem Land

Die Hauptrolle in der Serie «Frieda - Mit Feuer und Flamme» spielt Laura Lippmann (36). Sie stellt eine Krankenschwester dar, die nach langer Abwesenheit mit der 18-jährigen Tochter Pippa in ihre Heimat im Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Sie kämpft dort als Gemeindeschwester um die Gesundheit ihres Vaters und den Erhalt der Feuerwehr. 

Laura Lippmann spielt die Hauptrolle in der neuen Sat.1-Vorabendserie «Frieda - Mit Feuer und Flamme». (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Laura Lippmann spielt die Hauptrolle in der neuen Sat.1-Vorabendserie «Frieda - Mit Feuer und Flamme». (Archivbild)

Außerdem muss sich Frieda zwischen ihrer alten Liebe, dem Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), und einem möglichen Neuanfang mit dem charmanten Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) entscheiden.

Hauptdarstellerin Lippmann machte Freiwilliges Soziales Jahr

Lippmann sagte, sie habe einen engen Bezug zur Rolle der Gemeindeschwester, ein großer Teil ihrer Familie sei in der Krankenpflege tätig. Sie selbst habe vor ihrem Schauspielstudium ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus absolviert. 

«Was pflegende Personen, ob beruflich, familiär oder ehrenamtlich leisten, verdient meine absolute Anerkennung und Wertschätzung», sagte Lippmann. «Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viele Menschen ehrenamtlich tätig sind und was diese Leute jeden Tag aufs Neue leisten.»

Die Produktion «Frieda - Mit Feuer und Flamme» aus dem Hause Saxonia Media ist ab 1. Juni ab 18 Uhr in Doppelfolgen bei Sat.1 zu sehen. Beim Streamingdienst Joyn geht es schon am 29. Mai mit den ersten zehn Folgen zum Abruf los. Insgesamt wurden 162 Folgen produziert.

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