An der Ampel

Maskierter attackiert Autofahrer

Ein schwarz gekleideter Angreifer sprüht einem Autofahrer an einer Ampel etwas ins Gesicht und flieht.

Der Autofahrer beschrieb die unbekannte Person als schwarz gekleidet. (Symbolbild). Foto: Boris Roessler/dpa
Der Autofahrer beschrieb die unbekannte Person als schwarz gekleidet. (Symbolbild).

Schwetzingen (dpa/lsw) - Ein Maskierter soll einen Autofahrer an einer Kreuzung mutmaßlich mit Reizgas angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Fahrer bei Rot an einer Ampel in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) auf seinem Heimweg in der Nacht zum Dienstag. 

Laut der Mitteilung der Polizei näherte sich eine bislang unbekannte Person dem Auto, sprühte dem Fahrer durch das geöffnete Fenster mutmaßlich Reizgas ins Gesicht und beleidigte den Mann. Der Täter sei davongerannt.

Der Autofahrer fuhr nach Hause, ein Rettungsdienst habe den leicht verletzten Mann dort versorgt. Der 22-Jährige beschrieb den Täter als männlich, mit schwarzer Maske und schwarzer Kleidung. Die Polizei ermittelt den Hintergrund sowie ob es eine mögliche Verbindung zwischen den Männern gibt.

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