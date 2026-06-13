Versuchter Diebstahl

15-Jähriger sprüht Polizist Pfefferspray ins Gesicht

Ein Einsatz wegen eines mutmaßlichen Diebstahls endet für einen Polizisten im Krankenhaus. Ein betrunkener Jugendlicher soll erst vor den Beamten geflüchtet sein - und sie danach attackiert haben.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 15-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 15-Jährigen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Jugendlicher hat in Reutlingen mutmaßlich nach einem versuchten Fahrraddiebstahl einen Polizisten mit Pfefferspray besprüht und im Gesicht verletzt. In der Nacht beobachtete eine Zeugin laut Polizei zunächst drei Personen, die sich mit einem Winkelschleifer an einem Fahrrad zu schaffen machten. Als die Polizei kam, flüchteten sie.

Nach kurzer Verfolgung trafen die Beamten auf den 15-Jährigen. Daraufhin soll dieser unvermittelt das Pfefferspray gegen einen 25-jährigen Beamten eingesetzt haben. Der Polizist kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizisten fixierten daraufhin den alkoholisierten Jugendlichen auf dem Boden. Hierbei soll dieser sich stark gewehrt haben. Der 15-Jährige blieb unverletzt und wurde an seine Eltern übergeben. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber wurden die beiden mutmaßlichen Mittäter nicht gefunden.

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