Kreis Esslingen

Betrunkener Radfahrer verletzt zwei Polizisten bei Kontrolle

Schlangenlinien, Fluchtversuch und Pfefferspray: Ein betrunkener Radfahrer sorgt für Chaos – mit schwerwiegenden Folgen für zwei Polizisten.

Die Anhaltesignale der Polizisten soll der Radfahrer ignoriert haben. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Anhaltesignale der Polizisten soll der Radfahrer ignoriert haben. (Symbolbild)

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein betrunkener Radfahrer soll sich in Ostfildern (Landkreis Esslingen) einer Kontrolle widersetzt und dabei zwei Polizisten verletzt haben. Einer der Beamten wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife war demnach am Freitagabend auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden, weil er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei soll den Mann zum Anhalten aufgefordert haben. Der Radfahrer versuchte in der Folge zu flüchten. Dabei stürzte er, hieß es.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der 43-Jährige laut Polizei erheblichen Widerstand. Die Beamten setzten eigenen Angaben zufolge Pfefferspray ein. Erst mit Unterstützung einer weiteren Streife konnten sie den Mann unter Kontrolle bringen. Der schwer verletzte Polizist war nicht mehr dienstfähig. Eine weitere Beamtin wurde leicht verletzt. 

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Es besteht der Verdacht, dass der Radfahrer unter Drogeneinfluss stand. Der 43-Jährige musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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