Kassel (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger hat vor den Augen von Zivilpolizisten in Kassel ein Fahrrad klauen wollen und ist festgenommen worden. Der Polizeibekannte knackte das Fahrradschloss am Montag vor den Beamten am Kasseler Hauptbahnhof, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den 40-Jährigen werde nun wegen Diebstahls ermittelt.