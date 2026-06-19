Bahnverkehr

Massive Einschränkungen bei der Bahn wegen Polizeieinsatz

In Augsburg wird der Bahnverkehr wegen eines Polizeieinsatzes stark eingeschränkt, ICE- und Regionalbahnen sind betroffen. Strecken und Straßen wurden gesperrt, Strom abgeschaltet.

Ein Polizeieinsatz hat rund um Augsburg für massive Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Polizeieinsatz hat rund um Augsburg für massive Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. (Symbolbild)

Augsburg (dpa) - Wegen eines angedrohten Suizids ist es am Freitag rund um Augsburg mehrere Stunden lang zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen. Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB) waren sowohl ICE-Verbindungen als auch Regionalbahnen betroffen. Die DB-Systeme zeigen etliche verspätete Züge und auch viele Ausfälle an, betroffenen waren beispielsweise auch Fernzüge Richtung Stuttgart. 

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden wegen des Einsatzes ab kurz nach 9.00 Uhr Gleise gesperrt und auch Oberleitungen abgeschaltet. Wegen der Nähe zum Augsburger Hauptbahnhof seien Züge in verschiedene Richtungen, nach München, Nürnberg und Ulm, betroffen. Eine Verhandlungsgruppe des Augsburger Polizeipräsidiums war im Einsatz, um mit der betroffenen Person zu verhandeln. 

Die Polizei sperrte zudem auch Straßen rund um den Einsatzort. Nach Angaben des Polizeipräsidiums konnten die Sperrungen etwa um 13.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

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