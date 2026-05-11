Nächtlicher Polizeieinsatz beeinträchtigt Bahnverkehr massiv
Ein Polizeieinsatz bringt den Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet durcheinander. Mehrere Linien fallen aus oder verkehren nur eingeschränkt. Die Dauer der Störungen ist bislang unklar.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein nächtlicher Polizeieinsatz verursacht rund um Frankfurt ein Bahnchaos. Hintergründe zum Einsatz seien noch unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch am Morgen kam es nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) noch zu Ausfällen und verkürzten Strecken.
Die S-Bahnlinie 1 fährt den Angaben nach nur zwischen «Wiesbaden Hauptbahnhof» und «Frankfurt Griesheim», sowie zwischen «Rödermark Ober-Roden» und «Frankfurt Hauptbahnhof». Die Züge der Linie S2 verkehren zwischen «Offenbach Ost» und «Dietzenbach Hauptbahnhof».
Die S8 ist den Angaben nach nur zwischen «Wiesbaden Hauptbahnhof» und «Frankfurt Hauptbahnhof» unterwegs. Die Züge der S9 fahren lediglich zwischen «Hanau Hauptbahnhof» und «Frankfurt Hauptbahnhof».