Fußball-Bundesliga

Matanovic und sein Jubel: «War nicht gegen den HSV»

Igor Matanovic ist Hamburger und spielte beim HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli. Beim 2:3 seines SC Freiburg beim Hamburger SV fällt er mit einem Tor-Jubel auf. Der gefällt den heimischen Fans gar nicht.

Freiburgs Igor Matanovic und sein umstrittener Jubel. Foto: Marcus Brandt/dpa
Freiburgs Igor Matanovic und sein umstrittener Jubel.

Hamburg (dpa) - Igor Matanovic war bemüht zu beschwichtigen. Nach dem 2:3 beim Hamburger SV versuchte der Doppel-Torschütze des SC Freiburg, seinen speziellen Jubel zu erklären. Nach dem Treffer zum 1:1 in dem Bundesliga-Spiel hatte der gebürtige Hamburger und Ex-St. Pauli-Spieler eine Eckfahne mit HSV-Fahne geboxt - was bei den heimischen Fans gar nicht gut ankam.

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«Es war gar nicht gegen den HSV, das ist mir sehr wichtig zu erwähnen. Ich respektiere jeden Verein, und da würde ich niemals respektlos gegenüber einer Fahne oder einem Verein gegenübertreten», sagte der 23-Jährige. Es sei ein 
ein Witz zwischen drei, vier Jungs aus der Mannschaft gewesen. «Das ist so ein Finishing Move in einem Playstation-Spiel», erklärte er.

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