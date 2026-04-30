Mauersegler kommen zurück: Wohnungsnot und Nahrungsmangel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach ihrem ausgedehnten Aufenthalt in Afrika kehren die Mauersegler zum Brüten auch zurück nach Hessen. «Leider wird es für sie immer schwerer, ihre Jungen erfolgreich großzuziehen. Es fehlt immer mehr an nahrhaften Insekten und leider auch an geeigneten Nistplätzen», sagte der Landesvorsitzende des Nabu Hessen, Maik Sommerhage. Die Vögel kehren stets zwischen April und Mai zurück, bereits ab Mitte Juli treten sie wieder die etwa 10.000 Kilometer lange Reise Richtung Sahara an.

Bis zu 21 Jahre verbringen die Vielflieger in der Luft - beinahe ihr gesamtes Leben. Nahrung und Nistmaterial jagen und sammeln sie im Flug, sogar zum Schlafen landen sie nicht. Nur zum Brüten und Füttern ihrer Küken lassen sich die Mauersegler nieder. Oft brüten sie in Hohlräumen an Gebäuden. Da diese von außen nicht sichtbar sind, gehen den Angaben zufolge etwa bei Bau- und Sanierungsarbeiten immer wieder Brutplätze verloren.