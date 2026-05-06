3. Fußball-Liga

Medien: Waldhof Mannheim stellt Torjäger frei

Der SV Waldhof Mannheim ist seit sechs Spielen sieglos. Nun wird ausgerechnet der beste Stürmer freigestellt.

Stürmer Felix Lohkemper soll bei Waldhof Mannheim freigestellt sein. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Stürmer Felix Lohkemper soll bei Waldhof Mannheim freigestellt sein. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Stürmer Felix Lohkemper freigestellt. Der Traditionsclub ist seit sechs Spielen sieglos. Der 31-jährige Lohkemper ist mit 16 Saisontoren der treffsicherste Angreifer in der laufenden Spielzeit. Nach Informationen des «Mannheimer Morgen» wurde der frühere Junioren-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Damit würde Lohkemper weder beim letzten Heimspiel gegen Jahn Regensburg noch beim Saisonfinale in Ingolstadt zum Kader gehören. 

Offiziell gab es vom Verein noch keine Bestätigung. Mannheim hatte in der 3. Liga zuletzt mit 0:2 im kleinen Südwest-Derby beim 1. FC Saarbrücken verloren. Lohkemper hatte zuletzt Probleme im Club offen angesprochen. Unter anderem forderte er eine interne Aufarbeitung von Defiziten. Nur so könne man den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Lohkemper hatte erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag in Mannheim langfristig verlängert. Dem Vernehmen nach soll der Stürmer schon einen Club als Alternative haben.

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