Unbekannte Kraftstoff-Diebe

Mehr als 1.000 Liter Treibstoff auf A6-Parkplätzen gestohlen

Unbekannte entwenden auf A6-Parkplätzen Treibstoff aus zwei Sattelzugmaschinen. Was dabei beschädigt wurde und wie hoch der Schaden ausfällt.

Der Tank einer der Sattelzugmaschinen wurde beim Treibstoff-Diebstahl beschädigt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Tank einer der Sattelzugmaschinen wurde beim Treibstoff-Diebstahl beschädigt. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Über 1.000 Liter Treibstoff sind auf zwei Parkplätzen entlang der A6 gestohlen worden. Die Unbekannten beschädigten dabei auch den Tank einer Sattelzugmaschine, wie die Polizei mitteilte. Eine Sattelzugmaschine war demnach nachts auf einem Autobahnparkplatz bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) abgestellt, als rund 330 Liter Kraftstoff entwendet und der Tank beschädigt wurden. 

Auf einem Parkplatz bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) wurden im selben Zeitraum etwa 1.000 Liter aus einer weiteren Sattelzugmaschine gestohlen. Der Schaden belaufe sich auf Tausende Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

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