Finanzen

Mehr als 100.000 Pensionäre in Hessen

Die Ruhegehälter ehemaliger Landesbediensteter in Hessen sind binnen eines Jahres um 10 Prozent gestiegen. Wie erklären die Statistiker dies?

In Hessen beziehen mittlerweile mehr als 100.000 Männer und Frauen ein Ruhegehalt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
In Hessen beziehen mittlerweile mehr als 100.000 Männer und Frauen ein Ruhegehalt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Pensionäre in Hessen ist auf mehr als 100.000 gestiegen. Zum Jahresbeginn 2026 gab es 100.455 Versorgungsempfänger, also vor allem ehemalige Beamte, Richterinnen, Berufssoldaten und ihre Hinterbliebenen wie Witwen und Waisen, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 800 mehr als Anfang 2025.

Ihre sogenannten Ruhegehälter orientieren sich an den früheren Dienstbezügen. Zu Jahresbeginn 2026 lagen sie bei ehemaligen Beschäftigten des Landes Hessen um 10,0 Prozent und bei denen der Gemeinden um 10,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

«Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf den im Jahr 2025 in zwei Stufen erfolgten Inflationsausgleich für die hessischen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger zurückzuführen», erklärte das Statistische Landesamt.

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