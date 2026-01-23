Bild
Kriminalität

Mehr als 20 Bäckerei-Einbrüche im Raum Ulm – Festnahmen

Frische Brötchen, leere Kassen: Über 20 Mal traf es Bäckereien seit Oktober. Nun hat die Polizei mehrere Verdächtige bei einer Tat festgenommen.

Es fanden mehrere Einbrüche bei Bäckereien im Raum Ulm statt. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa
Es fanden mehrere Einbrüche bei Bäckereien im Raum Ulm statt. (Symbolfoto)

Ulm (dpa) - Wegen Einbrüchen in Bäckereien im Raum Ulm sind zwei 19 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft gekommen. Das Duo soll mit einem 18- und 20-Jährigen für mehrere Taten verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Sie seien alle bei einer Tat festgenommen worden. 

Seit vergangenem Oktober wurden insgesamt über 20 Einbrüche in Bäckereien registriert. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Wohnungen der Männer durchsucht. Hierbei wurden Beweismittel sichergestellt.

